El Canadà prohibeix la venda i l'ús d'armes de foc d'assalt

La venda, possessió i ús de més de 1.500 tipus i variants d'armes de foc de tipus militar estan prohibides a partir d'aquest divendres al Canadà, va anunciar el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, després de la matança de fa dues setmanes a l'est del país, on van morir 22 persones.

Trudeau va afirmar durant una roda de premsa que tragèdies com la de Nova Escòcia, que va qualificar de «la matança més gran en la història» del Canadà, obliguen el Govern a actuar, perquè estan passant cada vegada amb més freqüència.

El primer ministre va enumerar els principals tirotejos massius que han tingut lloc al país des que el 1989 un home armat amb un fusell semiautomàtic assassinés 14 dones a la Universitat Politècnica de Mont-real.

No han identificat l'arma

«Aquestes tragèdies encara ressonen. Donen forma a la nostra identitat, tenyeixen la nostra consciència, converteixen en adults els nens i la veritat esquinçadora és que estan passant cada vegada amb més freqüència», va dir un ombrívol Trudeau.

La policia no ha volgut identificar les armes utilitzades per Gabriel Wortman, l'autor de la matança de Nova Escòcia, per matar 22 persones en una zona rural de l'est del Canadà els dies 18 i 19 d'abril, però el ministre de Seguretat Pública, Bill Blair, va revelar que estan incloses en la prohibició anunciada aquest divendres.

Wortman, que va morir el 19 d'abril en un enfrontament amb la policia, havia obtingut de forma il·legal les armes que va utilitzar en la matança. Trudeau hi va afegir que l'únic propòsit de les armes de foc de tipus militar «és matar el més gran nombre de persones en el menor termini de temps», i que els caçadors no les necessiten per matar cérvols o altres animals. Per la seva banda, Blair va dir que amb el tancament del mercat d'armes d'assalt al Canadà «se salvaran vides de canadencs».

Tot i que la venda, transport, possessió i ús d'armes d'assalt, un terme que en general es refereix a armes de foc semiautomàtiques capaces de disparar projectils en ràpida successió, estan prohibits a partir des d'aquesta data, els actuals propietaris tindran un període de gràcia de dos anys per desprendre-se'n, fins a inicis del 2022.

Els amos d'aquest tipus d'armament tindrien l'opció de tornar-lo al fabricant o d'exportar-lo legalment a un altre país. La prohibició de les armes de tipus militar va ser una de les promeses del Partit Liberal de Trudeau durant la campanya electoral del 2019.