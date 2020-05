Les platges de Tarragona registren afluències desiguals en l'estrena

Les platges de Tarragona van registrar dissabte una afluència desigual de banyistes. En el primer cap de setmana de la fase 2 del pla de desescalada, a la platja del Miracle es van mantenir amb més facilitat les distàncies de seguretat, ja que hi havia poca gent. Aquesta actitud prudent, en canvi, no es va repetir a la platja de l'Arrabassada, la qual va estar més plena de famílies i grups d'amics. L'Ajuntament de Tarragona ha dissenyat un dispositiu policial per reforçar la vigilància d'aquests espais, que s'han repartit entre els agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Portuària. En aquest sentit, el consistori també prepara una aplicació que n'indicarà la capacitat i que preveu tenir enllestida a final de juny. Segons les estimacions del regidor municipal de Seguretat Ciutadana, Manel Castaño, a la platja de l'Arrabassada hi cabrien unes 2.500 persones amb les actuals circumstàncies de distanciament social derivades de l'emergència sanitària. El consistori demana a la ciutadania que utilitzi un calçat diferent quan accedeixi a la platja i que posi una estoreta sota les tovalloles.