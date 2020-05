?Com la Família Reial espanyola, els Mahmudov tenen a Mallorca el seu punt de trobada en vacances. Són «obligades». Cap membre pot faltar a la cita estival, que es repeteix des de fa anys. Es mouen per les zones de Santa Ponça, Port Portals, i últimament també per Porto Adriano, encara que preserven amb zel la seva intimitat. Segons expliquen veterans de la premsa del cor, «no és fàcil fer-los fotos, no es deixen veure i es mouen en cercles íntims».