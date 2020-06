La fiscalia demana fins a set anys de presó per als «9 de Lledoners»

La fiscalia demana penes de fins a set anys de presó per a tres dels encausats arran dels actes de protesta que va haver-hi l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid. Segons l'escrit de la fiscalia a què ha tingut accés l'ACN, l'òrgan fiscal demana per a tots ells, coneguts popularment com 'els 9 de Lledoners' una pena de tres anys pel delicte de desordres públics, mentre que també atribueix a alguns dels encausats un delicte d'atemptat i dos de lesions, de manera que la pena màxima arriba als set anys. A més, també demana per a alguns el pagament d'una multa de 900 euros per fer front a un delicte lleu de lesions als tres Mossos que van al·legar haver patit contusions i esquinços.

En l'escrit del fiscal, previ a l'obertura del judici oral, també es requereix que s'indemnitzi els tres mossos que no van poder acudir durant una setmana a la feina amb 455 euros a dos d'ells, i 245 al tercer.