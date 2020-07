Navarcles homenatja víctimes i voluntaris contra el coronavirus

El marc d'una finestra des del qual es pot contemplar la població de Navarcles que simbolitza la vida durant el confinament. És el monument que ahir al vespre es va inaugurar a l'espai de la Planota, en un acte organitzat per homenatjar les víctimes de la covid i fer un reconeixement a les entitats que van ser a primera línia en la lluita contra el coronavirus. També a la ciutadania en general que es va confinar durant l'etapa més dura de l'emergència sanitària. A Navarcles hi ha hagut una seixantena de morts a causa de la covid.

Va ser el primer acte que es va dur a terme a Navarcles després del confinament. El va organitzar l'Ajuntament i també Protecció Civil, que va dur a terme diverses tasques per donar suport, de forma voluntària, tant a la població afectada pel coronavirus com a la població en general.

«És un acte apolític», va voler deixar clar l'alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu. Tampoc no era una festa, va afirmar, sinó que es tractava de fer un acompanyament a les famílies que han perdut un ésser estimat i també un reconeixement a qui més es va involucrar en la lluita contra la covid.

La Planota es va habilitar amb cadires, distanciades entre si, i amb gel hidroalcohòlic a diversos punts. En un dels extrems hi havia l'escenari, on es van projectar imatges gravades pels veïns durant els dies del confinament. Al seu discurs Feliu va tenir un record, en primer lloc, per la gent del poble que ha mort a causa de la infecció. «Ha sigut molt dur», va dir. A Navarcles han mort una seixantena de persones. També va fer referència a la solitud dels malalts, aïllats a causa de la malaltia, i al patiment de les famílies que no es van poder acomiadar dels seus parents. Així mateix va recordar les persones que van estar greument malaltes i va lloar «el sever confinament» de la població que va comportar que hi hagués menys casos.

Ja cap al final va insistir que l'emergència sanitària no s'ha acabat. «Tenim clar que els més vulnerables som la gent gran», per això va demanar sobretot als joves que es prenguin seriosament la pandèmia: «Poden ser menys vulnerables però portadors de la malaltia», va afirmar.

L'acte el va conduir l'actor navarclí Toni Soldevila. Hi havia servei de bar, la recaptació del qual es destinarà a Protecció Civil de Navarcles, i va acabar amb música a càrrec del grup Rubbersoul.