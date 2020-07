La JNC insta els associats del PDeCAT a participar de l'assemblea constituent de JxCat

La JNC, branca juvenil del PDeCAT, ha instat aquest dissabte el seu partit a participar de l'assemblea constituent de JxCat, que tindrà lloc el proper 25 de juliol. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha celebrat un consell nacional a Sant Just Desvern. Segons han explicat fonts coneixedores a l'ACN, hi han votat a favor el 70% dels consellers, mentre que el 20% hi ha votat en contra, i el 10% s'hi ha abstingut. A més, la JNC demana a la futura direcció del nou partit que convoqui un congrés ideològic. Després de les polèmiques dels últims dies, l'organització juvenil vol mantenir "l'esperit d'unitat i transversalitat que sempre l'ha caracteritzat, així com les formacions polítiques a les quals ha estat vinculada al llarg dels anys".

El consell nacional de la JNC ha aprovat una moció d'urgència presentada pel Comitè Executiu Nacional titulada 'Per la consolidació de Junts per Catalunya com a partit i el paper de la JNC com a organització política juvenil de referència', en la qual es recull el mandat a l'executiva de participar en la Comissió Impulsora del nou partit impulsat per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. També emplaça la militància de l'organització a participar en el congrés fundacional del nou partit.

La moció també expressa una vegada més el reconeixement del lideratge polític de Puigdemont i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Lluís Puig i Toni Comín, com ja ha expressat la JNC amb anterioritat en altres posicionaments del consell nacional o del congrés.

Pel que fa al seu paper dins del nou partit, la JNC aposta per continuar essent l'organització política juvenil de referència de Junts per Catalunya, aportant tot el seu bagatge ideològic tot fent valer el seu paper en la lluita per la independència de Catalunya durant els seus 40 anys d'història.