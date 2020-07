El PDeCAT no descarta ara anar a les eleccions amb el partit de Puigdemont

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, no descarta ara concórrer a les eleccions catalanes amb el nou partit que impulsi l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, encara que no aconsegueixin abans un acord en les negociacions per reordenar l'espai de JxCat. «Veurem quan convoca el president les eleccions, veurem quan hi hagi les dates en què legalment hagin de formular-se les diferents propostes electorals. El que quedarà clar és que la confluència en l'àmbit d'organització no haurà estat possible, i es veurà si podrà ser una confluència quant a concurrència electoral», ha dit en una entrevista a Europa Press.

Segons Solsona, si des del PDeCAT apel·len a la unitat, no poden posar condicions «que excloguin prèviament ningú», per la qual cosa no tanquen la porta a res. Malgrat tot, ha recalcat que intentaran fins a l'últim minut un acord amb la Crida Nacional per la República, que presideix Jordi Sànchez, i Solsona veu marge per a possibles «apropaments» fins que es convoquin les eleccions. «Treballarem fins al final per aconseguir un acord, però també estem preparats per a un desacord», i ha afegit que les negociacions no estan trencades per part del PDeCAT, però que estaven millor abans de l'anunci de Puigdemont. Des d'aleshores el president del partit, David Bonvehí, ha mantingut contactes i canals oberts amb tots els actors de JxCat, però Solsona ha lamentat que hi hagi qui decideixi «de manera molt unilateral anar fent. Al seu parer, qui posa el peu a l'accelerador són els qui anuncien un nou partit sense avisar-los, malgrat estar en una taula de negociació, i ha contrastat aquesta actitud amb la «lleialtat» demostrada pel PDeCAT.

Per a Solsona, el fons dels debats és important, però també les formes, amb els seus matisos, i no creu que tots comparteixin la mateixa manera de fer política: «En les últimes setmanes, les discrepàncies -entre ambdues parts- no només són de fons; també de formes». Després que Puigdemont hagi arrabassat les sigles de JxCat, ha assegurat que tots els actors d'aquest espai polític saben com es va arribar a un acord per aconseguir JxCat: «Quan diem que JxCat no és possible sense el PDeCAT no és un eslògan, és constatar una realitat». «Si després no tenim paraula, si no podem complir acords o si tenim unes arts diferents a les nostres, no puc posar la mà en el foc per res i per ningú en aquest món. Però tots, si ens mirem a la cara, sabem què podem fer o no», ha advertit.

També considera normal que des del PDeCAT explorin i estudiïn accions davant els diferents escenaris que puguin succeir o fer «el que convingui», sense aclarir si les diferències poden acabar en els tribunals. El també alcalde de Mollerussa tampoc ha concretat si el PDeCAT vol concórrer amb les sigles de JxCat si no hi ha acord, destacant que ara estan en la fase de negociació, però sí ha apuntat que no s'enrocaran ni faran d'això «la peça clau de tot».