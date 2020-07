Unes 300 persones es concentren a Lleida en contra de l'enduriment del confinament

Unes 300 persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la plaça Ricard Vinyes de Lleida en contra de l'enduriment del confinament anunciat pel Govern per a Lleida i set municipis més del Segrià. La convocatòria ha estat anònima a través de les xarxes. Entre els crits que proclamen hi ha el de 'Fora el Torra', 'Lleida no es toca' i 'No al confinament'. També reclamen la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, i també del Paer en Cap de Lleida, Miquel Pueyo. En els cartells que porten s'hi pot llegir 'Doneu la cara' i 'Les vostres mesures maten més que el virus'. Els participants porten mascareta. Alguns han guardat les distàncies, però d'altres no.

La concentració ha durat aproximadament una hora. D'entre els manifestants, l'Anna ha explicat que "fa molt de temps que aguantem". Ha lamentat que els polítics prenen decisions sense comptar amb la població, "sense empatia i des de la llunyania". "No entenc en absolut que es prenguin aquestes mesures duríssimes tant pels comerços com per a les persones", ha conclòs.

Per la seva banda, Josep Maria Fernández, ha explicat que participa de la concentració per queixar-se "de la merda de polítics que tenim". Considera que és una "vergonya" el que està passant a Lleida. "No puc marxar a la segona residència i no puc veure a la família", ha lamentat.

També Isabel Orvera ha explicat que "estic aquí reclamant la meva llibertat". "Som l'última merda de Catalunya", ha denunciat. Orvera assegura que les noves mesures l'afecten "moltíssim". "No m'ha donat temps de recuperar-me d'un confinament i em posen en un altre. Visc sola", explica, i assegura que ella no es tancarà i que demà sortirà al carrer.

