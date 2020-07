ERC lamenta el «joc electoralista» amb el diàleg i demana a JxCat que «no se'l carregui»

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que a la formació republicana li sap «greu» el «joc electoralista» que s'està fent amb la taula de diàleg entre governs, que ha fet que no es pugui celebrar la trobada de manera «immediata» per falta de consens.

En roda de premsa, va dir que ERC no posa «excuses» i que treballaran per «enfortir al màxim» l'independentisme perquè es pugui defensar amb més «força» l'autodeterminació i l'amnistia. «Si algú no ho vol o posa excuses, que ho expliqui», va apuntar Vilalta.

La portaveu d'ERC va criticar que es desaprofiti «l'oportunitat» pel diàleg i la negociació i va dir que hi seguiran insistint igual que amb la «resta d'escenaris».

Vilalta va iniciar la roda de premsa recordant «l'atac» del Tribunal Suprem contra el 100.2 a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i va criticar que no hi hagi cap intenció de fer justícia sinó que «impera la venjança». Vilalta va apel·lar a la via política davant les «ingerències judicials» i va emplaçar el govern espanyol de passar de «les paraules als fets» per fer possible la demanda de l'independentisme d'amnistia i autodeterminació.

Vilalta va defensar que per ERC «no quedarà» i que, tot i tenir «tot l'escepticisme del món», no renunciaran a espais de diàleg, negociació, polítics, de poder o d'influència que permetin trobar una solució democràtica.

En aquest sentit, Vilalta va emplaçar JxCat a no jugar al «joc de carregar-se un instrument al nostre abast per treballar en una solució democràtica al conflicte polític».

Després del cap de setmana de congrés, Vilalta va desitjar «tota la sort» a JxCat i va apostar perquè l'independentisme superi el 50% dels vots les properes eleccions per avançar cap a la república catalana. La líder d'ERC va subratllar que cal que tots els espais de l'independentisme estiguin «endreçats» per «maximitzar-ne» els resultats a les urnes.

Preguntada per la premsa sobre l'absència de la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre les novetats de la pandèmia, Vilalta va evitar de posicionar-s'hi.