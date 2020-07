El jutjat desestima la suspensió del tercer grau per a Forcadell i Bassa que havia demanat la fiscalia

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha desestimat la suspensió cautelar del tercer grau atorgat a Carme Forcadell i Dolors Bassa que havia demanat la fiscalia. Segons les interlocutòries del magistrat, la llei només preveu la suspensió cautelar quan es presenta el recurs d'apel·lació davant del tribunal sentenciador, no pas abans, en el recurs d'alçada al jutjat de vigilància penitenciària contra la resolució administrativa de la Generalitat. Per això, dona deu dies a les afectades perquè presentin al·legacions al recurs de la fiscalia. Aquest argument és el mateix que va utilitzar l'advocat de Jordi Sànchez per oposar-se a la suspensió del tercer grau acordada pel jutjat de vigilància número 5.

D'altra banda, el mateix jutjat ha rebutjat pronunciar-se sobre l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a Bassa, ja que la situació ja està superada per la concessió del tercer grau.