Una dona positiva de covid-19 escup a la cara d'un home que volia impedir-li robar una bossa de mà

La fiscalia demana 2 anys i mig de presó i 1.200 euros de multa per a una dona processada per intentar robar una bossa de mà d'una estrebada i per escopir a la cara d'un home que havia anat a socórrer la víctima. Els fets van passar el 19 de setembre al carrer Jaume I de Constantí (Tarragonès). Segons relata la fiscalia, l'acusada va abordar la víctima, una dona que venia de fer la compra i del banc, la va sacsejar i la va fer caure a terra mentre li estirava la bossa de mà. Davant dels crits de socors, diverses persones van acudir a auxiliar-la. La processada es va encarar amb un d'ells, va treure-li la mascareta, va escopir-li a la cara i va dir-li "aquí tens el coronavirus". La dona havia donat positiu de covid-19 quinze dies abans.

Segons la fiscalia, la processada va actuar "amb la intenció de menyscabar la integritat física de l'home contagiant-li la malaltia de la covid-19". A més, anava sense mascareta, malgrat el resultat positiu de la prova PCR que van fer-li el 4 de setembre, del qual n'era coneixedora. A conseqüència dels fets, l'home va haver de fer 14 dies de quarantena.

Per la seva banda, la dona que va patir l'intent de robatori la van haver de tractar d'unes lesions i va haver de fer aïllament domiciliari fins a obtenir el resultat d'una prova PCR, tot i que no reclama cap indemnització. Arran de la intervenció de diversos vianants la processada no va arribar a sostreure-li la bossa. La processada la van detenir l'endemà i el jutjat en va decretar l'ingrés provisional a presó el 22 de setembre.

La fiscalia li demana 2 anys i mig de presó pel delicte de robatori amb violència en grau de temptativa i 1.200 euros de multa per un delicte de lesions en grau de temptativa. També sol·licita que indemnitzi amb 840 euros l'home que va rebre l'escopinada pels 14 dies de quarantena. El cas es jutjarà pròximament als jutjats penals de Tarragona.