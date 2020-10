L'educació postobligatòria no serà híbrida tot i l'augment de contagis

El departament d'Educació de la Generalitat no es planteja que els alumnes de l'etapa postobligatòria duguin a terme de manera immediata educació híbrida tot i l'increment de contagis de covid-19 que s'estan produint en els últims dies, sobretot entre els joves en l'etapa de 15 a 29 anys.

Ho van confirmar ahir la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, i el secretari de Polítiques Educatives, Carlos Martínez, en una roda de premsa per informar de les afectacions en els centres educatius en relació amb la covid-19.

Els dos responsables van escudar-se en diverses ocasions en què «les escoles no són lloc de contagi» per argumentar la negativa a la docència telemàtica als majors de 16 anys.

Això, tot i l'informe que Salut Pública va fer públic ahir, en el qual conclou que els brots actius de coronavirus a les escoles han superat els de geriàtrics i de l'àmbit laboral, i que després de l'àmbit familiar, en els col·legis és on es produeixen més contagis.

Sobre l'informe, Núria Cuenca va afirmar que l'ha llegit i que els 197 brots actuals dels col·legis «no són comparables amb els dels geriàtrics», on «les mesures per evitar el contagi són molt més estrictes».

Per activa i per passiva, la secretària general va repetir que «la prioritat de la conselleria és la presencialitat», i va afegir que «siguin els que siguin els indicadors de la pandèmia».

«En aquest moment, no estem mantenint contactes amb Salut» per articular un sistema híbrid perquè «no hi ha indicadors que assenyalin el contrari», va asseverar amb rotunditat la secretària general d'Educació. D'altra banda, Martínez va suavitzar la posició de Cuenca i va reconèixer que «en el cas que la situació empitjori, el sistema híbrid és una sortida per als alumnes més grans».