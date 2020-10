EUiA reclama «un nou punt de trobada» per als sobiranistes d'esquerres

EUiA ha reclamat crear «un punt de trobada entre les forces sobiranistes d'esquerres» perquè considera que Catalunya en Comú ja no exerceix aquesta funció. El consell nacional de la formació va aprovar una resolució en què critiquen que els comuns, amb qui s'entenien, s'han anat «apartant de l'ideari fundacional en què es definia com un espai inequívocament sobiranista, rupturista i de procés constituent» i «ha deixat de ser una eina pràctica per a l'esquerra catalana». UiA vol ser un actor que contribueixi a «construir un espai de majories d'esquerres i sobiranista»,

La formació va patir una escissió que es va formalitzar el febrer passat amb un nou partit, EUCat, la delegació catalana d'Izquierda Unida. EUCat està format pels crítics que hi havia a EUiA que acusaven la direcció d'estar «segrestada» per una gestora afí a Joan Josep Nuet, que va ser-ne coordinador general fins que va integrar-se a la candidatura d'ERC a les eleccions espanyoles.