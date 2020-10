Cuixart: «Òmnium no anava de farol. Nosaltres no som uns irresponsables»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat que l'entitat no "anava de farol" l'1 d'octubre del 2017 i que es va deixar la pell perquè es pogués celebrar el referèndum, cosa que tornaria a fer i millor.

"Òmnium no anava de farol. Nosaltres no som uns irresponsables, no posem una entitat amb més de 60 anys d'història al peu dels cavalls per anar de farol. Nosaltres no ens vam presentar a les eleccions", ha explicat en una entrevista a TV3 que ha recollit Europa Press.

Així, ha respost a les crítiques que deien que el procés d'independència era un engany: "Jo anava a totes, m'hi vaig deixar la pell. Tornaria a fer tot el que vaig fer, i ho faria millor".

Jordi Cuixart, ha demanat aquest diumenge als dirigents independentistes que portin "fins a les últimes conseqüències" allò que proposen. "Tenim la responsabilitat tots plegats de parlar clar a la ciutadania i assumir les conseqüències d'allò que proposem, i dur-ho fins a les últimes conseqüències", ha dit en una entrevista al programa 'Els quatre gats' de TV3, on ha lamentat la manca de resposta dels partits i les institucions a la "repressió" de l'Estat. "Acaben d'inhabilitar un president i no ha passat ni una setmana i ja ho hem amortitzat", s'ha queixat. Ha dit el mateix sobre la sentència, lamentant que no es donés cap resposta, al contrari de la societat, "que la va donar amb tota la determinació".

Cuixart ha constatat que el que està passant a Catalunya és que "la repressió està aconseguint en part els seus efectes". "Ens tiren enrere el tercer grau quan es comença a saber que Puigdemont i Junqueras estan parlant de nou", ha posat d'exemple, alhora que ha conclòs que la "repressió" el que busca és dividir el sector independentista.

Pel que fa a l'indult, ha reiterat que ell no el pot demanar, però tampoc pot fer res si altres ho demanen. En tot cas, ha insistit que la solució no passa per aquesta mesura, perquè és una "solució individual" i no té en compte la resta de "represaliats".

Sobre la modificació del codi penal, ha apuntat que es donaria per satisfet si s'abolís el delicte de sedició, i ha continuat defensant la necessitat d'una amnistia.