Desarticulen una trama que planejava assassinar un empresari del Baix Llobregat

La Policia Nacional ha desarticulat una trama que planejava assassinar un empresari del sector de la logística del Baix Llobregat. El cos policial va detenir tres persones a Terrassa per presumptament conspirar per cometre l'assassinat contra un antic soci, comptant amb un sicari.

La investigació es va iniciar a partir d'una informació anònima rebuda a la comissaria de la Policia Nacional de Terrassa, on es deia que hi havia un pla planejat per tres persones per tal d'assassinar a un empresari amb la contractació d'un sicari per un total de 15.000 euros. La potencial víctima havia estat soci de l'instigador de la trama feia uns anys i en l'actualitat era competència directa en el mateix sector de la logística i transport.

A mesura que van anar avançant la investigació que feia el cos policial, es va determinar que el màxim responsable de la trama hauria contactat amb una persona del seu entorn familiar per a que localitzés algú disposat a executar el pla, pagant-li un total de 5.000 euros per aquesta gestió. Aquest familiar va contactar amb un amic amb vincles en ambients delinqüencials i que, a canvi de 5.000 euros més, s'encarregaria de trobar i contractar al sicari que portaria a terme el pla per una xifra de 15.000 euros.

Davant de la imminència i la gravetat dels fets i després de saber que haurien contactat com a mínim amb dos presumptes sicaris, el cos policial va decidir precipitar l'operació, que va culminar amb la detenció dels tres principals membres de la trama.

Paral·lelament es va fer una entrada i registre en el domicili de l'instigador del crim, on es va intervenir material electrònic, informàtic i documental on haurien quedat reflectides les intencions delictives.

La justícia ha decretat l'ingrés en presó provisional del responsable i ideòleg del pla, mentre que els altres dos arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars.



Un dels sicaris va alertar la víctima

La investigació ha permès determinar que un dels sicaris amb els quals s'hauria contactat es va posar en contacte amb la víctima per tal d'alertar-la del perill que corria i per a demanar-li diners a canvi de protegir-los i també de declarar contra els instigadors del pla amb el qual pretenien acabar amb la seva vida.

Les investigacions les han portat a terme funcionaris de la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa i de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Barcelona.