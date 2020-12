Dos cotxes amb 30 quilos de marihuana fan la volta davant un control perimetral al Ripollès

Cinc persones han sigut detingudes per un presumpte delicte de tràfic de drogues aquest dimecres a la tarda al Ripollès en un dels controls perimetrals que els Mossos d'Esquadra fan a la comarca i a la Cerdanya per garantir el confinament perimetral decretat aquest dimarts pel Govern de la Generalitat, segons ha confirmat a l'ACN el cos policial.



En la mateixa actuació, els agents han decomissat 30 quilos de marihuana. Els mossos que estaven fent el control han vist com dos cotxes que es dirigien cap a ells feien mitja volta per evitar-los. Llavors han seguit els vehicles fins que els han pogut parar. La detenció ha tingut lloc a la carretera C-38 de Molló a Coll d'Ares, al quilòmetre 17,5.





Dos vehicles donen mitja volta i fugen en un control perimetral del Ripollès. Quan els aturem trobem 30 kg de marihuana en un dels cotxes. Detenim els 5 ocupants pic.twitter.com/SOyZG64FS2 — Mossos (@mossos) December 24, 2020