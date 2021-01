Espanya rebrà d'aquí set o deu dies les primeres dosis de la vacuna de Moderna

Espanya rebrà en els propers set o deu dies les primeres dosis de la vacuna de Moderna i la previsió que ha fet el ministre de Sanitat, Salvador Illa, és que en les pròximes sis o set setmanes n'arribin 600.000 dosis. En una roda de premsa a la delegació del Govern a Catalunya va explicar que l'arribada d'aquesta nova vacuna no altera el pla de vacunació fixat i que se seguirà vacunant els ciutadans en funció dels grups poblacionals ja establerts, començant pels grans i el personal sanitari de primera línia.

Illa, que va mostrar «moltíssima preocupació» per l'evolució de la pandèmia, va restar importància als diferents ritmes de vacunació entre les comunitats autònomes i es va mostrar convençut que totes estan treballant amb l'objectiu d'accelerar el procés. Illa manté el seu pronòstic que pels volts de l'estiu el 70% dels espanyols hauran estat immunitzats.

La vacuna de Moderna funciona amb dues dosis, costa menys de 30 euros i té l'avantatge que pot emmagatzemar-se en neveres convencionals fins i tot per sobre del punt de congelació, mentre que la de Pfizer requereix ser mantinguda per sota dels 70 sota zero. Aquesta vacuna, autoritzada dimecres per l'Agència Europea del Medicament, es traslladarà a un magatzem central del ministeri i d'aquí es distribuirà «proporcionalment i equitativament a les comunitats autònomes», va dir el ministre.