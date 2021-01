Salvador Illa, obert a avançar el toc de queda a les 20 h

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reiterat aquest dilluns que està disposat a modificar el decret de l'estat d'alarma perquè les comunitats que ho desitgin puguin imposar un toc de queda abans de les 22 h. Illa creu que les mesures contingudes en el decret són «suficients» per doblegar la tercera onada, però davant la pressió creixent d'una infinitat de comunitats, que volen restringir la mobilitat a partir de les 20 h, com ha fet unilateralment Castella i Lleó, s'ha mostrat obert a «escoltar» les reclamacions territorials i a «millorar les eines».

Això sí, ha advertit que se seguiran els «criteris» que marquin els tècnics sobre si l'avançament del toc de queda és «correcte o no», buscant una «fórmula com més consensuada millor». «Jo crec que [els límits del decret] són suficients però no hi ha entossudiment del Govern a escoltar altres plantejaments que hi pugui haver», ha afirmat en una entrevista a 'La Sexta', en la qual s'ha mostrat convençut que, sense necessitat de confinament domiciliari –com també demanen diverses regions i experts–, es «doblegarà» la tercera onada i en qüestió de «dies» o potser d'«alguna setmana» es produirà «una estabilització i un descens de casos».

El debat entorn del toc de queda tindrà lloc el pròxim dimecres en la reunió setmanal del Consell Interterritorial, on es preveu que un nombre considerable d'autonomies sol·licitin aplicar una reducció de la mobilitat nocturna abans de les 22 h, que és el límit que marca el decret de l'estat d'alarma. Fins al moment s'han mostrat favorables a l'avanç Galícia, Euskadi, Catalunya, les Canàries, Cantàbria, les Balears, Múrcia i Andalusia.

S'hi ha sumat aquest dilluns el baró socialista i president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page: «Em sembla possible la idea i m'agradaria que fos un acord de caràcter general i per a tot Espanya. El de les vuit de la tarda seria acceptable per a nosaltres en un moment determinat, però [ara] ens hem de mantenir dins del que ens permet la llei, que ens fixa a les deu del vespre», ha manifestat a la Cadena Cope'.

Les paraules de Page arriben just després de la revolta autonòmica encapçalada per Castella i Lleó i que ha comptat amb el plàcet de Pablo Casado, que s'ha oposat al recurs presentat pel Govern central contra el decret castellà lleonès que fixa el toc de queda a les 20 h. Aquest mateix dilluns, el president Alfonso Fernández Mañueco ha negat que Castella i Lleó s'hagi declarat en rebel·lia. Per a Fernández Mañueco, avançar el toc de queda «entra dins del decret d'alarma» i de la «capacitat» que se li atorga com a autoritat delegada del Govern, però assumeix que serà el Tribunal Suprem el que tindrà l'última paraula, a l'hora de resoldre el recurs governamental.



Noves veus autonòmiques

També la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha defensat que el Govern central plantegi en la reunió del Consell Interterritorial la possibilitat d'avançar el marc del confinament nocturn. «Tot el que sigui més eines evidentment ens sembla bé», ha insistit, deixant clar que l'última decisió serà del Govern.