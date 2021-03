«La prudència és bona, però la vacuna que no es posa genera més malalts»

«La represa de la vacunació amb AstraZeneca és una molt bona notícia per poder continuar lluitant contra la pandèmia». Aquesta és una de les reflexions que fan el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses d'Althaia, Rafael Pérez, i la farmacèutica adjunta i responsable de vacunes de la fundació, Queralt Moreno, en una conversa conjunta amb aquest diari. Els dos experts lamenten que la suspensió temporal del vaccí ha suposat un entrebanc per al calendari de vacunació, però valoren la mesura com un gest de transparència per part del servei de farmacovigilància. Ara, confien que l'activitat immunològica pugui seguir avançant, «perquè la vacuna és l'arma més potent que tenim a l'abast per combatre el virus».

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va assegurar dijous passat que la vacuna d'Oxford-AstraZeneca és «segura i eficaç», i va defensar que es pot continuar utilitzant per combatre la covid-19 després d'investigar els casos de trombosi. «L'EMA ha arribat a la conclusió que els beneficis són superiors als riscos potencials del vaccí. No podem oblidar que la vacuna evita morts i hospitalitzacions... i això és fonamental per a la població», argumenta Moreno. Al seu costat, Pérez també considera que «els beneficis de les vacunes són immensos i, segons la informació que disposem fins al moment, els avantatges superen els efectes secundaris que hi puguin haver».

Quan es van assabentar de la suspensió temporal del vaccí d'AstraZeneca, per la seva suposada relació amb alguns casos de trombosi cerebral detectats un cop posada la vacuna, afirmen que va ser com si els caigués una galleda d'aigua freda al damunt. «El ritme de vacunació que portàvem ja era molt lent i aquesta mesura ha suposat una frenada molt perjudicial», comenta Pérez, i alhora alerta: «Totes les vacunes que es deixen de posar o bé s'endarrereixen, amb el temps, es converteixen en més ingressats i més morts als hospitals». En aquest sentit, posa de manifest que cal continuar treballant de valent un cop es reprengui la vacunació amb el vaccí d'AstraZeneca per aconseguir vacunar, en primer lloc, els col·lectius més vulnerables.

A banda de l'afectació en el calendari de l'activitat immunològica, una altra de les qüestions que preocupa els dos experts és la desconfiança de la població envers la vacuna que pot haver provocat aquesta suspensió temporal d'AstraZeneca. «És una llàstima que la gent comenci a associar el vaccí amb els possibles perills, en lloc de concebre'l com una eina potent per combatre la covid. Hauríem de tenir molta més por del virus que no pas de la vacuna», posa en relleu Moreno. Al mateix temps, també puntualitza que «la vacuna és un medicament i, per tant, pot tenir afectes adversos, com qualsevol altre fàrmac. Tot i això, cal tenir confiança perquè qualsevol vaccí passa un procés de fabricació i de seguretat molt exigent».

Un gest de transparència

Els dos professionals mostren confiança en les autoritats que van prendre la decisió de suspendre l'administració del vaccí. «El percentatge de casos de trombosi cerebral que s'han donat després de la vacunació és molt baix i no hi ha dades que demostrin aquesta correlació, tot i això està bé que es posi davant la prudència», comenta Moreno. De fet, els dos especialistes veuen la mesura de suspendre la vacunació d'AstraZeneca com un gest de transparència. «Aquesta acció demostra que el sistema funciona bé i, per tant, davant de qualsevol sospita d'algun efecte secundari, s'actua amb rigor», considera Pérez. De la mateixa forma, Moreno afirma: «Més que alarmar-nos, la suspensió de la vacunació, que per sort ja s'acaba, ens hauria de tranquil·litzar, perquè això vol dir que el servei de farmacovigilància està fent un seguiment estret de qualsevol efecte advers que puguin provocar les vacunes».

Ara, amb la represa de la vacunació d'AstraZeneca a partir de la setmana vinent, tenen l'esperança que l'activitat immunològica continuï endavant sense entrebancs. «Fa un any enrere, mai hauríem imaginat que, a hores d'ara, ja disposaríem d'una vacuna per controlar la pandèmia. Tots els vaccins han satisfet les nostres expectatives, són vacunes amb una gran tolerabilitat i eficàcia», explica Pérez. I, al seu torn, Moreno destaca: «El fet que ja estiguem vacunant és un gran èxit de la ciència». Tots dos, però, són conscients que encara queda molta recerca per fer envers la malaltia de la covid-19.

«La vacuna no causa un augment del risc global de coàguls sanguinis (casos de trombosi), va afirmar l'EMA en un comunicat. En total, s'han detectat 191 casos de trombosi a la UE, Noruega i Islàndia entre 20 milions de vacunats. Cada mes hi ha 100.000 casos de trombosi a la UE, segons l'EMA. Per tant, els casos detectats entre vacunats són inferiors als que s'esperen en la població general. «Això ens permet confirmar que no hi ha un augment del risc general de tenir coàguls sanguinis», va assegurar l'agència.