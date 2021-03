Dos morts més per trets de la Policia contra manifestants islamistes a Bangladesh

Almenys dues persones van perdre la vida pels trets de la Policia contra manifestants convocats a una vaga pel grup islamista radical Hefazat-e-Islam Bangladesh. Dissabte van morir cinc manifestants més.

Un portaveu del Govern, Ariful Haq Mridul, va explicar en declaracions telefòniques a DPA que els agents van disparar després que centenars de manifestants armats ataquessin una comissaria a Sarail, districte de Brahmanbaria, a uns 90 quilòmetres a l'est de la capital, Dhaka.

Dos dels manifestants van morir in situ i els ferits van ser traslladats a hospitals propers. També es van registrar incidents violents en altres parts del país durant aquesta vaga convocada per protestar per la violència policial en mobilitzacions anteriors, en què van morir cinc persones més.

A Brahmanbaria van atacar un tren i es van aixecar barricades a les vies. Diversos autobusos de llarg recorregut van ser incendiats, va relatar un portaveu de la Policia, Anisur Rahman.