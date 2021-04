El Govern estudia poder mantenir el toc de queda després del 9 de maig

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va assegurar que l'Executiu català estudia la reforma del Decret 27/2020 per mantenir el toc de queda i «abordar els reptes de la pandèmia sense la cobertura que dona l'estat d'alarma», que previsiblement s'acabarà el 9 de maig.

En la roda de premsa telemàtica d'ahir després del Consell Executiu, va afirmar que l'objectiu és tenir un marc normatiu que sigui una «alternativa si cal allargar la mesura, perquè el Govern tingui una manera d'aplicar-la», i assegura que la reforma del decret estarà llesta la setmana vinent. La portaveu va recordar que quan conclogui l'estat d'alarma, les mesures que aprovarà el Govern requeriran l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que tindrà un termini de tres dies per resoldre des que rebi la petició: «No podrà ser immediat, la presa de decisions s'alentirà». A més, Budó va assegurar que quan les dades epidemiològiques ho permetin, el Govern obrirà «de manera immediata i no trigarà ni un dia més» a relaxar les mesures actuals per contenir la pandèmia. Va informar que entre avui i demà el Procicat, juntament amb el gabinet de crisi de la covid-19, acabaran de treballar les mesures de cara a la setmana vinent, perquè les actuals s'acaben dilluns. Budó va insistir que s'avançarà en la relaxació de les mesures vigents quan les dades epidemiològiques ho permetin, però que per ara és «preocupant» que encara hi hagi una ocupació de més de 500 llits d'UCI per covid-19.