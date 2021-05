El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, va inaugurar ahir el seu mandat llançant un avís al Govern. «No acceptarem un executiu format per dos partits que governin en paral·lel; exigirem un Govern amb mirada holística», va dir en el seu primer discurs després de tornar a ser nomenat secretari general del sindicat.

«Voldrem polítiques econòmiques que tinguin a veure amb el discurs del president Aragonès, qui diu que defensarà un contracte social a Catalunya que no deixarà ningú enrere; que li quedi clar al Giró!», va exclamar Pacheco. Durant la seva intervenció, el líder sindicat va tornar a lamentar l’absència presencial d’Aragonès i va reclamar al govern espanyol la derogació «immediata» de la reforma laboral.

Pacheco, que va pronunciar ahir el seu discurs davant els més de 600 delegats sindicals de CCOO a Catalunya, va resumir quines seran les principals línies d’actuació durant els pròxims quatre anys. Acompanyat del secretari general de CCOO a l’Estat, Unai Sordo, Pacheco va assenyalar que els eixos del seu mandat seran la restauració de l’estat del benestar, l’aposta per un treball digne, la creació d’un institut català de la dependència i un pla per millorar les condicions de vida del jovent del país.

En aquest sentit, el líder sindical va emplaçar el Govern a «teixir aliances» per tirar endavant un «canvi de model productiu». «No podem acceptar que les noves fórmules de treball arribin a les nostres vides per acabar precaritzant-les», va subratllar. Alhora, va exigir al Govern que es posi «ja» a treballar per impulsar la recuperació econòmica.

En relació amb aquesta qüestió, Pacheco va subratllar la importància dels fons de recuperació de la Unió Europea, que s’han de convertir en «la palanca de canvi» per renovar el model econòmic i accelerar la sortida de la crisi.