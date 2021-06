Els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila compleixen avui la pena de vint mesos d’inhabilitació que els va imposar el Tribunal Suprem per un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional en el procés.

El Suprem donarà per liquidada els propers dies la pena de Mundó, Borràs i Santi Vila, un cop transcorreguts els vint mesos d’inhabilitació i pagades les multes a les quals també van ser condemnats. Extingida la pena d’inhabilitació, els tres exconsellers, que des que van ser condemnats treballen al sector privat, podrien tornar a ocupar càrrecs públics en qualsevol àmbit. En el judici del procés, la Fiscalia demanava set anys de presó per Mundó, Borràs i Vila per malversació i desobediència, però en la seva sentència el Suprem va descartar que destinessin fons públics al referèndum de l’1-O, per la qual cosa només els va condemnar pel segon delicte, que no comporta penes de presó.