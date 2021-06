Els resultats de l'assaig clínic per a la reobertura de l'oci nocturn al carrer del Pecat de Sitges han conclòs que no hi va haver transmissió de la covid-19 entre els 391 participants. Com els del dia de la prova, tots els tests d'antígens realitzats en els 14 dies posteriors –se'ls van fer el 88,2% dels participants- també van donar negatiu.

Per Joan Colom, representant de Salut, els resultats de l'assaig són "molt positius" i reforcen la decisió del Govern de reobrir el sector a partir de dilluns. Pel sector, els dona la raó quan afirmaven que eren "segurs" i confien que serveixi per flexibilitzat les condicions de reobertura pel que fa als horaris i els aforaments. "La prova ens ha de servir per seguir fent passes endavant", apunten.