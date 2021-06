El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que actuaria com va fer fa tres anys si el Govern li plantegés la celebració d'un referèndum com el de l'1 d'octubre de 2017. "El posicionament seria el mateix que l'any 2017, que és el compliment de la llei al qual estem obligats", ha dit en una entrevista amb TV3. El cap de la policia catalana ha subratllat que si es tractés d'una consulta il·legal "seria la judicatura i la fiscalia la que donaria instruccions al cos eventualment" i que ell no s'hi podria "ficar".

Sobre la causa que el va dur a judici a l'Audiència Nacional, precisament sobre el paper del cos durant l'1-O, ha confessat no haver llegit la sentència absolutòria. Sí que ha afirmat que es va tractar d'"un judici als Mossos" i que, en cas que se l'hagués condemnat, s'hauria interpretat com que el conjunt del cos hauria desobeït: "Això es el que hauria quedat per a la història i no es una broma".

"No m'hauria imaginat mai de la vida ser davant d'un tribunal de justícia", ha asseverat Trapero, que s'ha definit com a policia "que sempre ha complert la llei". Tot i reconèixer moments de dubte, ha defensat que va "tenir fe en la justícia" durant el procés que el va afectar. "Si hagués arribat un moment que no hi hagués cregut, no hauria pogut vestir el meu uniforme perquè una part molt important de la meva feina passa pels tribunals", ha afegit.

També ha subratllat la "certa ingenuïtat" amb què creu que els Mossos es van enfrontar a l'1-O perquè la resta d'actors "no estaven actuant amb la mateixa ingenuïtat". En aquest sentit, ha criticat que des de estaments estatals s'interpretés l'aposta del cos català per "vetllar per l'ordre públic" com a "estratègia per permetre que la gent pogués votar".

El futur del cos

Trapero ha parlat dels reptes de futur que tenen els Mossos d'Esquadra. S'ha preguntat si la policia catalana "és atractiva" i a quins perfils atrau en l'actualitat. Així mateix, ha reivindicat que quan els agents actuen en desnonaments estan "complint un mandat judicial". "El que és transformador és canviar lleis i de canviar lleis no se n'ocupa la policia", ha alertat. També ha revelat que el cos està "estudiant altres eines" alternatives als projectils de foam però ha alertat que els Mossos no es poden quedar sense eines per fer la seva feina "amb garanties". "El que no podem fer és no actuar", ha reblat.