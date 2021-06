Li diuen El Tuvi. David Soler, de 30 anys, va matar la jove Wafaa Sebbah, de 19 anys, i va llançar el seu cos a un pou d'una finca familiar a La Pobla Llarga (València). És sospitós a més d'haver assassinat una altra dona a Xàtiva. I va ser denunciat per violència de gènere i maltractaments per dues dones que havien estat parella seva.

Quan els guàrdies civils van arribar per fi a la casa de Carcaixent per a detenir-lo per la desaparició de Wafaa, que va tenir lloc el 17 de novembre de 2019, El Tuvi els va sorprendre amb una frase: "Sort que m'heu agafat. Sóc un perill allà fora" , tal com van informar fonts de la investigació. Molt a prop del Tuvi estava la seva mare, sorpresa davant la presència dels guàrdies civils a casa seva.

Poc després, Soler va anunciar als investigadors que no seguissin buscant el cos de Wafaa a casa de la seva mare, que estava en un altre lloc. I els va conduir fins a la finca coneguda com a Casa Vidalet, que havia estat de la seva família però que ara pertany a un matrimoni britànic. En un pou d'uns 15 metres de profunditat va ser on els investigadors van trobar les restes de la jove, a la qual va llançar lligada de peus i mans, embolicada en cinta i nua de cintura cap avall. Des de llavors, El Tuvi no ha tornat a col·laborar amb les indagacions. Al·lega que té "llacunes" de memòria en el seu cervell per guardar silenci sobre el segrest i crim de la jove valenciana.

Lligada, disparada

La primera autòpsia sobre les restes de Wafaa ha revelat que va ser asfixiada i que va rebre sis trets d'escopeta. Aquests trets van ser fets gairebé "a canó tocant", el que indicaria que El Tuvi va torturar a la jove, suposadament per aconseguir agredir-la sexualment. Diversos testimonis de coneguts i amics de Wafaa assenyalen que l'home assetjava a la noia, que havia rebutjat diverses vegades les seves propostes per iniciar una relació sentimental.

El crim d'Isabella

Ja detingut i empresonat pel crim de Wafaa, El Tuvi s'enfronta a una altra investigació per assassinat. La Guàrdia Civil ha recollit dos testimonis que el vinculen amb el crim d'Isabella Raducana, una dona embarassada que va ser assassinada a casa seva de Xàtiva el 12 de juny de 2019, cinc mesos abans de l'assassinat de Wafaa. Segons les indagacions, El Tuvi va presumir davant de dos coneguts d'haver estat ell qui va matar la dona, que exercia la prostitució. Fins i tot va dir haver-se desfet de el telèfon mòbil de la víctima, un iPhone rosa que mai ha aparegut.