Pablo Iglesias ha tornat. Dos mesos i un dia després de la seva dimissió, l’exlíder d’Unides Podem ha reaparegut per fer una xerrada en l’obertura d’un curs d’estiu organitzat per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), on va ser professor de Ciències Polítiques. L’exvicepresident, allunyat dels mitjans i les xarxes socials des de la seva sortida de la política, ha tornat, tot i que no com s’esperava: de manera telemàtica i davant una escassa quarantena de persones, la majoria doctorands.

«‘No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre’», extretes de la cançó ‘El necio’, del compositor cubà Silvio Rodríguez, van ser les últimes paraules públiques que Iglesias va pronunciar, fa exactament 62 dies. Uns segons després, i havent-se abraçat amb tota la cúpula d’Unides Podem, l’exvicepresident va baixar de l’escenari instal·lat a la seu del partit, va passar per davant els periodistes i va desaparèixer.

Des d’aleshores, Iglesias no havia tornat a intervenir en política i, tret de les fotografies sense cua i lluint una nova tallada de cabells, no se l’havia tornat a veure. L’exlíder morat ni tan sols va anar a la celebració de la IV Assemblea Ciutadana Estatal en què es va elegir Ione Belarra com la seva substituta al capdavant de la secretaria general de Podem. Ni tan sols ha fet ús de les xarxes socials des d’aquest moment. En el seu entorn més pròxim expliquen que la seva sortida de l’ecosistema polític havia de ser taxativa: una entrevista en algun mitjà, unes declaracions en un acte o un simple tuit podien fer l’efecte que controla la formació morada per darrere.

Tornada a la universitat

L’escenari triat per a la seva reaparició ha sigut el curs organitzat per la UCM ‘Assessoria política a governs i administracions públiques’. La degana de Ciències Polítiques, María Esther del Campo García, amiga d’Iglesias, el va convidar a participar en l’obertura d’aquest curs, en què participen una trentena d’estudiants de doctorat. Abans de la seva sortida de la política, l’exvicepresident ja havia avisat que el seu objectiu seria tornar a fer classes a la universitat.

Just aquest dilluns, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha elogiat la forma de marxar d’Iglesias: «Crec, sincerament, que cal saber anar-se’n de la política i no tothom ho sap fer». Díaz, que ha heretat d’Iglesias el comandament d’Unides Podem en el Govern de coalició, ha remarcat que «no hi ha hagut en la història de la democràcia (espanyola) un responsable públic tan maltractat» com Iglesias.