La lluita contra la covid-19 avança «a dues velocitats» per l’escletxa de vacunació entre països rics i pobres, alerten des de l’Organització Mundial de la Salut. Fa més de mig any que es van començar a posar les primeres dosis de l’antídot contra la covid-19 i encara no s’ha aconseguit un nivell global de protecció suficient per posar fi a la pandèmia.

Només un 13,4% dels habitants del planeta té la pauta completa, segons dades del portal ‘Our World in Data’ d’Oxford. Ara bé, la població dels països més rics està molt més protegida que la dels països pobres. Entorn del 50% dels ciutadans a la Unió Europea i als Estats Units està totalment immunitzat. A l’Àfrica ho està menys del 2% de la població.

«La desigualtat de vacunes és el principal obstacle per posar fi a aquesta pandèmia», avisava aquest dijous el director general de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En els darrers set mesos s’han distribuït més de 3.500 milions de vacunes a tot el món, però més del 75% han anat a parar a mans de només deu països, diu l’OMS. A la Unió Europea s’han repartit més de 440 milions de dosis entre 27 estats membre.

En canvi, el mecanisme global per l’accés a les vacunes, COVAX, n’ha entregat poc més de 249 milions a 82 països en vies de desenvolupament, segons dades donades per Unicef.

Europa i Amèrica del Nord són les regions més protegides contra el virus de la covid-19, amb el 36% de la població vacunada totalment, segons el portal ‘Our World in Data’. Els països de la Unió Europea encara tenen una taxa més alta, del 53,6%, segons dades del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties. Lluny d’aquests índexs de vacunació hi ha l’Amèrica del Sud (17%), l’Àsia (9,9%) i l’Àfrica (1,54%).

Occident s’aproxima a la immunització de grup, però la resta del món resta desprotegida del virus i de variants perilloses com la Delta, cada cop més estesa. Per exemple, a Espanya més del 50% dels ciutadans està completament vacunat contra la covid-19, mentre que al Sudan, país amb un volum de població similar, només té la pauta completa el 0,42% de la població.