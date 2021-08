La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va avisar que per aconseguir la independència caldrà que «la nova autoritat tingui la suficient força perquè sigui reconeguda», i que això passa per «unes setmanes o uns mesos d’un determinat caos, d’un conflicte d’autoritats». En una entrevista a l’ACN, la líder de l’entitat va reflexionar que després de l’1-O no es va arribar a aquest punt perquè «no es pretenia resistir ni defensar-se» i perquè «apel·lar al diàleg amb l’Estat va ser un fracàs». «D’alguna manera has d’estar disposat a córrer un risc» i a «tenir una transició dificultosa», va apuntar Paluzie, que va descartar la demanda d’un nou referèndum i va reiterar la seva aposta per una declaració d’independència «efectiva».

Per aquest motiu, enguany l’ANC convoca una «manifestació doble» que, sota el mateix lema «Lluitem i guanyem la independència», vol celebrar l’11-S i commemorar el referèndum del 2017.