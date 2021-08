El vicepresident de l'Afganistan, Amrullah Saleh, ha defensat aquest dimarts que ell és "el president interí legítim" d'acord amb el que estipula la constitució del país. Després de la sortida de l'Afganistan del president Ashraf Ghani i de la caiguda de Kabul en mans dels talibans, Saleh ha assegurat que ell és al país i ha fet una crida "a tots els líders per garantir el seu suport i consens".

El vicepresident afganès també ha dit que és "inútil" intentar parlar, ara, amb el president nord-americà Joe Biden, i que els afganesos "han de demostrar per si sols que Afganistan no és el Vietnam i que els talibans no són gens semblants al Vietcong". "A diferència dels EUA i l'OTAN, nosaltres no hem perdut la fe i veiem grans oportunitats en el futur. Les amenaces inútils s'han acabat. Uniu-vos a la resistència", ha piulat Saleh.

Diumenge, el vicepresident va afirmar en una altra piulada que ell "mai, sota cap circumstància" capitularia davant dels terroristes talibans ni decebria als "milions" de ciutadans que el segueixen.