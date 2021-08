El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) rebutja la proposta del Govern d’ampliar el toc de queda a 62 municipis i, per tant, es manté la mesura en 19 poblacions.

El TSJC considera que darrere la resolució del Govern hi ha la idea que «el manteniment de la seguretat i l’ordre públic és finalitat del toc de queda» en els municipis més grans i «en especial, limitar les interacciones socials i el fenomen del botellot».

El tribunal recull que el control de les interaccions socials «no és cap criteri sanitari estrictament considerat». A més, destaca que alguns municipis ara ja han baixat dels 125 casos per 100.000 habitants els darrers 7 dies, de manera que «resultaria encara més innecessari i desproporcionat», argumenta.

El Govern havia demanat el confinament nocturn també per als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada en els darrers 7 dies (IA7) superior a 125 casos per 100.000 habitants, després que el TSJC només l’autoritzés per als de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos, aquests 19 on actualment hi ha restringida la mobilitat nocturna no essencial.

El president de la Generalitat insisteix que el Govern necessita disposar d’eines per reduir els contagis, principalment ara que sembla que van a la baixa, i, d’aquesta manera, arribar a l’inici del curs escolar amb «les màximes garanties».

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en resposta a una de les justificacions del TSJC per negar el toc de queda, el fet que molts municipis hagin baixat dels 125 casos per cada 10.000 habitants, va recordar que sumar nous contagis «és molt fàcil», però que reduir-los costa mesos com ha quedat demostrat en altres onades de la pandèmia. «Quan estàs baixant necessites totes les eines perquè el descens sigui el més efectiu i durador possible», va puntualitzar.

Tant el president de la Generalitat com el conseller de Salut van recordar que tot i que els contagis i la pressió assistencial van a la baixa és important seguir buidant els hospitals de malalts de covid-19 el més ràpid possible per poder atendre altres malalties.

Sobre les eines de què disposa el Govern en la lluita contra la covid-19, Aragonès en destaca la vacunació contra la covid-19.