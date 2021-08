Els països europeus comencen a replegar les missions d’evacuació a l’Afganistan a mesura que s’acosta la data límit del 31 d’agost, quan es preveu que marxin les forces dels Estats Units.

El replegament europeu arriba entre avisos d’un possible atac terrorista «imminent» a l’aeroport de Kabul.

El ministre d’estat de Forces Armades britàniques, James Heappey, va dir a la BBC que tenen informacions «molt creïbles» d’un possible atac, mentre que l’ambaixada dels Estats Units a Kabul ha demanat a tothom que marxi «urgentment» de la zona de l’aeroport.

El primer ministre francès, Jean Castex, va admetre a RTL que les missions d’evacuació del seu país s’acabaran divendres al vespre, mentre que ja les han parat Dinamarca i Polònia.

El govern danès va assegurar que «ja no és segur» volar cap a Kabul o sortir-ne. Bèlgica també ha aturat les missions d’evacuació.

El primer ministre, Alexander de Croo, va informar que s’ha pres la decisió per «l’evolució de la situació a l’Afganistan». De fet, des de dimecres al vespre, tot el personal de l’operació de rescat belga ja va ser evacuat a Islamabad, la caital de Pakistan.

Espanya també es lamenta

El Govern espanyol, com han fet també altres executius com el britànic, admet des de fa dies que no aconseguirà treure de l’Afganistan totes les persones que voldria.

El ministeri de Defensa ha indicat sempre que intentarà evacuar el màxim nombre de col·laboradors afganesos, però que la situació no està sota el seu control, sinó que depèn de la presència nord-americana.

Molts països aliats apunten que caldrà evacuar els seus efectius abans del 31, dia en què ha de sortir l’últim soldat nord-americà. Els Estats Units garanteixen la seguretat de l’aeroport i són, també, els encarregats del control aeri. Els talibans han advertit que no permetran presència nord-americana a Kabul més enllà de la data límit.

En les últimes setmanes, des de l’ascens dels talibans al poder, s’han pogut treure del país unes 90.000 persones entre les missions dels Estats Units i els seus socis aliats.