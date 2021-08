El ministre d'exteriors, José Manuel Albares, ha assegurat aquest dilluns al Congrés que el seu executiu "no es planteja" reconèixer la legitimitat del règim talibà, però creu que caldrà fer "una reflexió" amb els socis sobre "si cal desplegar contactes amb les autoritats de facto" de l'Afganistan. Segons Albares, aquests contactes tindrien tres objectius: "evacuar afganesos que han ajudat Espanya durant la seva presència a aquest país, traslladar ajuda humanitària en benefici de la població, i garantir el respecte als drets humans".

Albares ha fet aquestes consideracions durant la seva compareixença a la comissió d'Exteriors del Congrés, on ha repassat una de les evacuacions "més complexes" que la Comunitat Internacional ha afrontat "des de la crisi de Berlín de 1948", i la consigna ha estat "no deixar ningú enrere".

Ha admès que "ningú preveia" l'entrada dels talibans a Kabul com a mínim fins al cap de "mesos", perquè l'exèrcit afganès disposava d'efectius suficients i de cobertura aèria, i fins i tot el dia abans de la caiguda de la capital afganesa les forces nord-americanes calculaven que els insurgents necessitarien tres mesos per culminar l'ocupació.

El ministre ha explicat que en les últimes setmanes el govern espanyol va demanar "un a un" a la colònia espanyola que abandonés el país, fet que explica que el dia de la caiguda de Kabul només quedessin a la capital afganesa cinc ciutadans espanyols de l'ambaixada.

Des d'aleshores, ha dit, el govern espanyol ha "treballat sense descans" per assegurar una resposta "ràpida i coordinada" a la crisi tenint en compte les necessitats dels socis, i per això l'Estat es va oferir com a punt d'arribada de refugiats a l'espera de la resolució de les seves peticions d'asil a altres països, un fet que ha generat "confiança" per part dels aliats.

D'aquesta manera, segons el ministre, el 'hub' de Madrid ha acollit més de 300 persones -50 de les quals es quedaran a l'Estat- i el dispositiu de les bases aèries de Rota i Morón contempla el trànsit de més de 4.000 persones per un màxim de 14 dies.

Tot plegat, ha dit, és "una operació d'evacuació inèdita a la història d'Espanya", on "tot l'Estat i l'administració pública s'ha bolcat" perquè "2.206 persones", principalment afganesos que han col·laborat amb Espanya, arribessin a l'Estat.

Segons el ministre, aquesta evacuació s'ha fet de manera graonada. En primer lloc els cinc ciutadans espanyols que quedaven a Kabul, després el personal de l'ambaixada, els col·laboradors i les seves famílies –més de 1.000 persones-i també personal local que ha col·laborat amb la UE, els Estats Units i l'OTAN i altres persones en situació de risc i activistes.

"Moltes històries de vida, moltes persones que comparteixen les nostres valors i moltes persones que estaven en perill per diversos motius", ha dit. "Espanya ha estat a l'altura de les circumstàncies, i ha estat un exemple dels valors europeus de solidaritat, compromís i igualtat".

Sistema de tria

Albares ha explicat que per fer efectiva l'evacuació l'Estat va posar en marxa un sistema de garbell "curós" en col·laboració amb el CNI i el Ministeri de l'Interior. Després de fer un primer llistat, i un cop fetes les comprovacions, s'enviava a les persones que havien de ser evacuades un missatge de whatsapp amb un mapa del punt on havien de ser recollides i un certificat per accedir a l'aeroport.

Als controls, els afganesos, "fent-se veure amb banderes o cridant 'Espanya'", eren identificats pels militars i allà el personal de l'ambaixada verificava la informació i feia entrevistes per als casos dubtosos. Durant l'escala a Dubai es va fer una nova identificació dels evacuats, i després se'ls va proporcionar productes bàsics.

Segons el ministre, van participar en l'operatiu cinc A-400 blindats des de Kabul a Emirats Àrabs –tots al màxim de la seva capacitat-, i des de Dubai a l'Estat el trasllat es feia amb avions d'Air Europa.