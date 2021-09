Amnistia Internacional i la Fundació d'Investigació Omega han alertat que les porres policials es fan servir al món, i també a l'Estat, sovint d'una forma "indeguda" i en actes que poden ser constitutius de tortura i maltractaments. En una recerca pròpia detallen 188 incidents en què agents fan un ús indegut d'aquest element i d'altres, com defenses. En el cas de l'Estat, l'organització alerta de l'"ampli ús" que fan els agents policials per tal d'exercir força "innecessària o excessiva". L'estudi documenta casos en què l'ús d'aquests elements s'ha fet en disconformitat amb els estàndards internacionals de drets humans. Entre d'altres, recorda l'ús "excessiu" de la força amb defenses durant l'1-O a Catalunya.

En concret menciona les càrregues a l'Escola Mediterrània de Barcelona, on afirma que alguns policies van colpejar a persones en actitud pacífica sense que hi hagués cap amenaça aparent. Afegeix que, per exemple, un agent de policia va colpejar una dona al coll i a la cara en dues ocasions sense que hi hagués cap provocació, cas que està judicialitzat. Més enllà de l'1-O, critica també que durant les protestes celebrades a Madrid contra l'assassinat de Samuel Luiz es va fer ús de defenses contra manifestants pacífics, i també contra periodistes. Un altre exemple que aporta Amnistia són uns incidents a Málaga, a l'abril del 2020.

Davant d'això, l'organització ha demanat a les autoritats espanyoles que imparteixin formació estricta i basada en els drets humans perquè els agents facin ús d'aquest material antidisturbis segons els estàndards internacionals. Ha sol·licitat també que els incidents on se'n faci ús quedin enregistrats i analitzats per determinar si s'ha produït una violació de drets. En cas que això passi, s'ha de produir una investigació exhaustiva i independent i posar en marxa mecanismes efectius per reparar de forma adequada a les víctimes.A escala internacional, Amnistia ha sol·licitat a tots els estats que donin suport a la creació d'un instrument mundial jurídicament vinculant que prohibeixi el material i les armes abusius.