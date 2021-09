La ministra principal d’Escòcia i líder del Partit Nacional Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, va assegurar ahir, en la clausura del congrés nacional del seu partit, que buscarà un acord amb el Govern britànic per celebrar un nou referèndum d’independència, perquè el seu enfocament de la política és «la cooperació i no la confrontació, mentre sigui possible».

Sturgeon va apel·lar en el seu discurs al mateix esperit que va possibilitar l’aliança de govern a Escòcia amb el Partit Verd i va desitjar que, «en aquest esperit de cooperació, el Govern escocès i britànic puguin arribar a un acord», com ja es va fer en la consulta de 2014, perquè «la veu de la societat d’Escòcia sigui escoltada i respectada».

La cap del Govern escocès, que va tancar de manera virtual la primera reunió del SNP després de la seva victòria en les eleccions regionals de maig, va considerar que el resultat li va atorgar «un clar mandat per a un referèndum per a la independència». «La nostra victòria representa un mandat indiscutible per implementar el nostre programa electoral que vam proposar i això és el que farem», va continuar la líder nacionalista dirigint-se als seus companys.

«Donarem l’oportunitat de triar a la gent d’Escòcia la independència», va afirmar, i va afegir que la seva intenció és convocar «un referèndum legal dins d’aquesta legislatura -quan la covid ho permeti-, abans del final de 2023».

El Govern escocès, com ja va anunciar en la Cambra la setmana passada, ha reprès els treballs per preparar una consulta després que la gran majoria dels militants participants en el congrés recolzessin el seu pla, encara que va reconèixer que «ningú nega que hi haurà reptes que superar».

«Escòcia no ha de posar en perill la salut, el benestar i la seva economia celebrant un referèndum abans que sigui segur fer-ho», sostenia la moció secundada diumenge, per 535 vots al congrés del SNP, enfront de només 10 en contra.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va rebutjar ahir mateix les noves demandes del Govern escocès.