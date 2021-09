L’exdelegat del Govern central a Catalunya i actual secretari general d’Acció Exterior de la Junta d’Andalusia, Enric Millo (PP), ha interposat un recurs al Tribunal Suprem (TS) contra els indults de l’executiu als nou dirigents independentistes que van ser empresonats per l’1-O.

Fonts del PP van explicar a Europa Press que ho ha fet a títol individual, i s’afegeix així als que també van presentar alguns diputats del PP que eren al Parlament la tardor del 2017, quan va tenir lloc el referèndum i la declaració unilateral d’independència: Alejandro Fernández, Santi Rodríguez, Lorena Roldán –aleshores de Cs–, Juan Milián i Andrea Levy.

L’expresident de l’ANC i actual secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va criticar la decisió de Millo en un missatge a Twitter: «Després del ridícul de #MrMilloFayry ara una nova entrega de la seva venjança i odi d’aquell que un dia va ser Virrei a Catalunya per obra del 155. Enric Millo, una mica de dignitat a la vida tampoc va malament. No tot es pot fer ni justificar per un sou». El TS va condemnar el 2019 Sànchez a 9 anys de presó i inhabilitació per un delicte de sedició, tot i que a final de juliol d’aquest any va rebre un indult parcial del Govern central després d’haver complert gairebé quatre anys de condemna.

La sala tercera del contenciós administratiu del TS va comunicar el 20 de setembre al Ministeri de Justícia la interposició d’aquest recurs, i en conseqüència se cita Sànchez, com a part interessada, a comparèixer i personar-se a la sala d’aquí a nou dies.