L’advocat Josep Maria Descals assegura que amb la detenció de Carles Puigdemont «està en contradicció si l’euroordre de Llarena és vigent o no». Diu que quan Llarena va fer la consulta al Tribunal de la Unió Europea «tothom va entendre que l’euroordre quedava suspesa, i Puigdemont espera la resposta d’acord amb la legalitat europea, i està tranquil, cap país no ha utilitzat l’euroordre». A més, hi ha un escrit de l’Advocacia de l’Estat que «sembla que diu que les euroordres estan suspeses». Però la policia italiana el va detenir dijous a la nit «perquè l’euroordre està activa, i el TS confirma que ho està», continua Descals. «Això no sembla que respongui a un policia, o grup de policies, espavilat, sembla que hi ha algun tipus de relació judicial. Ara mateix la situació no és clara, i per això els advocats de Puigdemont han demanat temps per poder-ho analitzar», afirma. Afegeix que «ara està tot obert, m’estranyaria que Llarena faci un pas en fals, faria el ridícul, i al darrere té tota la ciència jurídica del Tribunal Suprem». També diu que «podria ser que passés com a Alemanya».