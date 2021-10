L’ombra de les devolucions en calent i les suposades agressions a immigrants i refugiats pels cossos policials tornen a qüestionar l’actuació de governs europeus. La plataforma de periodisme d’investigació holandesa Lighthouse Reports i vuit mitjans europeus, ha documentat l’existència de casos a Grècia, Romania i Croàcia, amb testimonis d’immigrants i expolicies i una dotzena de vídeos que testificarien el suposat maltractament per part d’uniformats. La CE va expressar ahir la màxima preocupació davant les informacions i va advertir que qualsevol al·legació en aquest terreny ha de ser investigada. «Algunes de les informacions són impactants i estic extremadament preocupada. Això ha de ser investigat, però sembla indicar que hi ha algun tipus de violència organitzada a les nostres fronteres exteriors i sembla que hi ha evidències creïbles sobre una mala utilització de fons europeus», va dir la comissària d’Interior, Ylva Johannson.