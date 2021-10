ERC va condicionar ahir el seu eventual suport als pressupostos generals de l’Estat per al 2022 al fet que la taula de diàleg sobre el conflicte català registri avanços.

Així ho va plantejar la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, que va alertar el govern de Pedro Sánchez que, si no genera unes «condicions favorables» per a la negociació i la taula de diàleg –que es va reunir el 15 de setembre a Barcelona– «no avança», Esquerra podria «tombar» els pressupostos.

ERC encara no ha decidit si presentarà una esmena a la totalitat al projecte pressupostari, perquè està a l’espera de veure com evoluciona la posició del Govern central els propers deu dies. Però sí que ha volgut llançar un «avís» a l’executiu espanyol: «No està generant les condicions favorables per a la negociació dels pressupostos, no està fent la seva feina», va dir Vilalta. No es donen ara mateix aquestes condicions, va advertir, perquè, per exemple, el Govern «incompleix els seus compromisos» d’execució pressupostària amb Catalunya per a aquest any i «no respecta la llengua catalana» als esborranys de la llei estatal de l’audiovisual.

A més, segons Vilalta, al congrés celebrat aquest cap de setmana, el PSOE ha intentat «escapar del context de la taula de negociació política» amb la Generalitat, perquè «intenta, sempre que pot, amagar el conflicte polític» amb Catalunya. «Si la taula de negociació no avança» i «no es fan passos endavant» en favor d’una «resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat», va subratllar, serà «molt difícil, per no dir pràcticament impossible, que puguin avançar la resta d’espais de negociació». Malgrat que ERC va facilitar l’aprovació dels últims pressupostos, això «no pressuposa que hàgim de tornar a fer el mateix», va advertir Vilalta, abans d’afegir: «No seria la primera vegada que tombem uns pressupostos perquè no són bons per a la ciutadania».

Per la seva banda, la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va insistir en la necessitat que l’independentisme articuli un front comú al Congrés per negociar els pressupostos i va avançar que traslladaran aquesta proposta a ERC i la CUP aquesta setmana. «Seria un error negociar Junts com Junts, ERC com ERC i CUP com CUP», va dir Artadi, que va acusar el Govern del PSOE i Unides Podem de ser «els reis» a l’hora d’incomplir, ja que han fet «moltes promeses i, a l’hora de la veritat, tot és paper mullat, tot queda en fum».

Així i tot, JxCat no ha decidit encara si presentarà una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos, una decisió que prendrà la setmana vinent a la reunió de l’executiva del partit. Artadi va puntualitzar que JxCat és «molt lluny de dir que sí» als pressupostos i va fixar les seves línies vermelles en la negociació: manteniment de fons covid i cogestió de fons europeus.

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va demanar esperar que acabi l’any i, fins i tot, al 2022 per veure el percentatge real de l’execució d’inversions a Catalunya, davant les crítiques que en la primera meitat d’aquest any només s’ha arribat al 13,3 %. Mena va defensar que moltes partides del 2021 estan lligades a objectius que segueixen fins al 2022, per la qual cosa cal esperar per veure els nivells d’execució pressupostària real a Catalunya.

Mentrestant, el PDeCAT ha anunciat que els seus quatre diputats al Congrés no presentaran esmena a la totalitat als comptes del govern, per evitar «una confrontació o un frontisme estèril».

Sánchez els deslliga de la taula

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que ERC li ha demanat «polítiques progressistes» i «inversions» per donar el seu suport al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat i va insistir que el Govern ha deslligat la negociació sobre Catalunya d’aquest tràmit parlamentari.

En ser preguntat sobre aquest tema, Sánchez va indicar que aquestes eren les condicions per a un suport als comptes al Congrés que el Govern necessita per tirar-los endavant i que van en la mateixa línia que les de la resta de territoris: «Polítiques progressistes i també, lògicament, inversions, com la resta de territoris», va assenyalar. Després, en ser qüestionat sobre si hi ha exigències d’ERC sobre el tema de Catalunya, Sánchez va dir que ells tenen «aquest full de ruta» però que el Govern ha deslligat la «negociació» de la taula de diàleg entre governs de la tramitació parlamentària.