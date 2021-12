La Regió Sanitària Catalunya Central reobre a partir d’avui quatre punts de vacunació centralitzats a Manresa, Berga, Igualada i Vic per poder administrar les dosis de reforç aprovades per a majors de 60 anys, per a professionals sanitaris i sociosanitaris i per a persones vacunades amb la monodosi Janssen. L’objectiu és facilitar la vacuna en espais de fàcil accés.

Els quatre punts podran arribar a administrar unes 12.000 dosis setmanals, cadascun adaptat al seu horari. En el cas de Manresa, les vacunes se subministraran al Palau Firal les tardes de dilluns, dimecres i dijous, de 14 a 20, mentre que els dimarts i els divendres l’horari serà de 9 a 15h, amb un total d’unes 5.000 dosis per setmana. A Berga, l’emplaçament serà l’Hotel d’Entitats els dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20h, i els dimarts i divendres de 9 a 15h, en aquest cas amb un miler de dosis disponibles per setmana. Igualada, amb unes 3.000 dosis setmanals, obrirà l’Espai de l’Escorxador dilluns, dimecres i divendres de 8.30h a 14.30h, i dimarts i dijous de 14 a 20h. Finalment, a la sala de la UVIC de Vic es vacunarà els dilluns, dimecres i dijous de 14.30h a 20h, i dimarts i divendres de 9 a 14.30h amb unes 3.000 dosis per setmana. Per als quatre punts de vacunació es podrà agafar cita prèvia a través de la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Així mateix, a través dels CAP es podrà agendar la vacunació a altres punts cèntrics de petites dimensions per ajudar a descongestionar els ambulatoris. En el cas de Manresa, s’habilitarà l’Escorxador de la FUB tots els feiners de 8.45 a 13h i dimarts i dijous també de 14.30 a 19.15h; el Convent de Santa Clara, per a grip i covid, avui, de 15 a 19h, el 9 de desembre de 10 a 13.30h i l’endemà de 9.30 a 13.30; l’Anònima, tots els divendres de 9 a 13h fins al 17 de desembre; i a partir del 7 de gener, també Sant Andreu Salut els divendres al matí amb un horari per definir. Fora de Manresa, a Solsona s’habilitarà la sala polivalent en sessions esporàdiques de vacunació segons la demanda; també els Mòduls CSA d’Igualada els dimecres de 15 a 17h: i el Centre Comercial Vic 2 de Vic, amb cita prèvia a través del CAP. El Govern va implementar aquesta mesura divendres passat, però el col·lapse informàtic per l’alta demanda de descàrregues del certificat covid va obligar a posposar-lo una setmana, fins a la mitjanit de dijous a divendres. Encara que el certificat no s’implementa per incentivar la vacunació sinó per oferir més protecció en aquests espais, les dades de l’última setmana mostren que la mesura ha animat la inoculació de primeres dosis, estancada des de fa mesos i que ara experimenta un creixement del 55% en una setmana. Entre el 23 i el 29 de novembre (7 dies) es van posar 24.700 primeres dosis, 8.865 més que les que es van administrar la setmana anterior, del 16 al 22 de novembre: 15.835. La corba de les segones dosis també creix substancialment: 41.153 administrades aquesta setmana per les 28.590 de l’anterior, un augment intersetmanal de 12.523 (44%). El 75% de la població catalana té la pauta completa, el 84,1% comptant només els de 12 o més anys, mentre que ja s’han injectat 602.534 terceres dosis. La inoculació de primeres dosis augmenta el 55% l’última setmana Els equips de vacunació han injectat aquesta última setmana 8.865 primeres dosis més que l’anterior, la qual cosa suposa un augment del 55%, coincidint amb l’entrada en vigor, a partir d’aquest divendres, del requisit del certificat covid en restauració, gimnasos i residències.