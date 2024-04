Mor un treballador en una empresa a Rialp després de caure-li un tronc a sobre

Un treballador d'una empresa de Rialp ha mort aquest dimarts després de ser colpejat per un tronc que ha caigut quan l'anaven a ficar en una màquina per a processar fusta. En concret, l'impacte li ha provocat ferides molt greus i l'home, de 55 anys i veí de Sort, pràcticament ha mort en l'acte.

Els Mossos d'Esquadra han estat alertats al voltant de les 15.36 hores de l'accident en aquesta empresa situada en el camí de Surp, en el municipi de Rialp. Al lloc del sinistre també han acudit diverses ambulàncies, malgrat que els sanitaris únicament han pogut certificar la mort del treballador.

Com és habitual en un accident laboral amb víctimes mortals, els Mossos han obert una investigació per a conèixer les causes de la defunció i han informat el jutjat d'instrucció.