Les pluges deixen prop de 100 l/m2 a les capçaleres del Llobregat i Cardener

El darrer episodi de precipitacions ha contribuït a millorar l’estat dels embassaments de les conques internes catalanes i han estat suficients per revertir lleugerament la greu situació de sequera que pateix la regió des de la tardor del 2020, prop de quatre anys enrere. Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), actualment les reserves de les conques internes se situa al 18,41%, superant en quatre punts el 14% que es va registrar abans de Setmana Santa. Aquest 18% de capacitat no s’acumulava des de la tardor passada i es preveu que aquesta tendència creixent segueixi incrementant-se amb les pluges que encara han de caure durant els pròxims dies.

Des del divendres passat, l’episodi de precipitacions ha deixat anar més 150 l/m2 a la capçalera del Ter, i més d’un centenar a la del Llobregat, reomplint molts dels rierols i basses que se’n nodreixen. De fet, aquest mateix dilluns, 29 d’abril, va ser el dia més plujós a Catalunya des de la tardor del 2021. Encara que les dades registrades en aquest període de 5 dies han estat visiblement beneficioses per començar a revertir el context de sequera, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va alertar a la roda de premsa d’ahir que aquests últims dies no han de distorsionar l’actual situació, que va descriure com a «preocupant i greu».

Tal com mostren les dades de Meteoclimatic, a la Catalunya central els indrets que han acumulat més quantitat d’aigua han estat els del nord. Un dels municipis de la regió central on han caigut més litres d’aigua durant el present episodi de precipitacions ha estat Bagà, amb una xifra que arriba fins als 127mm. Un altre dels espais que ha pogut acumular més aigua ha estat el Port del Comte, amb uns 97,6mm, seguit de Puigcerdà, la Pobla de Llitet i Montserrat, que s’han registrat unes dades que ronden entre els 86,3mm i als 80,6mm.

Els municipis i indrets que han recollit més aigua durant aquest episodi de precipitacions, també coincideixen amb els que han acumulat més pluges durant el que portem de 2024. En primer lloc, es troba el Port del Comte amb un total de 311,2mm acumulats, seguit de Bagà i la Pobla de Llitet, que compten amb unes xifres similars, de 274,4mm i 274,9mm, respectivament. En aquesta llista, també hi destaca la capital del Bages, ja que Manresa ha arribat a acumular durant els quatre mesos d’aquest any 235,6mm.

Així doncs, aquestes xifres demostren com les pluges han caigut amb més força a la zona nord de la regió central. Un factor especialment favorable pel fet que aquestes han pogut omplir les capçaleres dels rius que abasteixen els diferents embassaments, rierols i basses de Catalunya. Les precipitacions importants també han beneficiat als camps del Bages, Berguedà i Solsonès.

Tendència de poques pluges

Abans de les actuals pluges, Catalunya venia de patir un extens període de poques precipitacions durant els tres últims anys. Segons dades proporcionades per l’ACA, durant els mesos de maig i juny del 2023 també hi va haver un augment en les reserves del sistema Ter-Llobregat, gràcies a un episodi de pluges. Tot i això, durant els següents mesos, les precipitacions van caure a registres mínims, fent disminuir el nivell dels embassaments catalans fins a arribar a un estat sense precedents, fet que va impulsar a la Generalitat decretar l’estat d’emergència a bona part del país. Amb el que portem d’any, durant el 8 i 9 de març d’aquest any, com també durant la Setmana Santa, hi ha hagut repunts de pluges que també van contribuir a millorar les reserves.

Segons va destacar Plaja, encara no ens trobem en «el moment de revertir mesures» de l’actual pla per combatre la sequera. Per fer-ho, com va detallar, cal tenir la certesa que els nivells dels embassaments que s’han aconseguit arran de les recents pluges es puguin mantenir en el temps, per evitar futures baixades dels nivells. La portaveu del govern va afegir, però, que es preveu que la tendència pel que fa a l’estat de les reserves dels pantans segueixi creixent durant les pròximes setmanes gràcies a les pluges que s’esperen.

Les pluges seguiran descarregant fins dijous Les previsions meteorològiques apunten que les precipitacions seguiran, almenys, fins aquest dijous. Segons han determinat els experts, s’espera que les pluges se segueixin concentrant en la zona nord del territori català, precisament, on es troben les capçaleres dels rius. Aquest factor és especialment beneficiós pel fet que contribueix a que els embassaments, rierols i torrents que hi estan connectats també es nodreixin d’aquestes pluges. Si es compleixen les prediccions, l’actual episodi de pluges haurà durat un total de set dies, ja que va començar el passat divendres.

Subscriu-te per seguir llegint