La Generalitat va ser víctima d’un atac ahir a les 7 dels vespre, segons van informar fonts del Departament de Polítiques Digitals. El vicepresident i conseller responsable del departament, Jordi Puigneró, va assegurar que es va tracta rd’un atac «de denegació de servei quatre vegades més potent que l’històric ciberatac del 9-N del 2014». Puigneró va afegir, a dos quarts d’onze de la nit, que «algunes apps de la Generalitat i webs de la CCMA estan sent atacades amb molta virulència» i que «estem treballant per restablir els serveis».

Fonts del mateix departament van indicar que es van activar les contramesures per repel·lir l’atac per part de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Algunes de les aplicacions que es van veure afectades al llarg de la tarda i el vespre són les de la Corporació de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entre les quals TV3 i Catalunya Ràdio, La Meva Salut, l’Optimot i el portal del Servei Català de Trànsit, entre d’altres. Segons va poder saber Regió7, Trànsit va detectar els primers problemes a la seva plataforma al voltant de les sis de la tarda d’ahir.

El canal 324 va fer una piulada a les 19:41 h en què avisava que tenien «problemes tècnics intermitents».

Poc abans de les deu de la nit, algunes les pàgines i webs tornaven a funcionar, segons va poder comprovar aquest diari. A la mateixa hora, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, va fer una piulada en què explicava que ja havien pogut recuperar els serveis de la CCMA.

Aquesta situació es donar justament ahir, el dia en què va entrar en vigor l’ús del passaport covid a la restauració, gimnasos i residències a Catalunya, document que es pot generar a través de La Meva Salut, que sí que va quedar afectada per la incidència del ciberatac, i de la pàgina web https://vacunacovid.catsalut.gen cat.cat, on sí que es va poder obtenir el certificat o bé demanar cita per vacunar-se.