El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a Barcelona i 39 municipis de la seva conurbació, entre els quals es troba la població de Martorell.

L'avís, la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental, s'ha activat per la detecció de nivells moderats de partícules en municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'Ambient Atmosfèric. La mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) va ser superior als 50 μg\/m³ en el registre fet dimecres en sis estacions de mesurament, quatre de les quals de la ZPE: Mollet, Granollers, Montcada i Reixac, BCN-Eixample.

La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg\/m³ durant aquest dijous. Per això, la Generalitat recomana diverses mesures, com ara realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit i utilitzar el transport públic en la mesura del possible.També s'han registrat nivells elevats en els punts de Manlleu i de Vila-Seca, situats fora de la Zona de Protecció Especial, però actualment no es donen les condicions per activar el protocol. El Departament d'Acció Climàtica farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà divendres si cal activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l'avís preventiu. Com a conseqüència de l'activació de l'avís preventiu, la Generalitat també indicarà en panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat i notificarà a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos. També es recomana als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.