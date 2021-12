La Fiscalia podria, no obstant això, recórrer el dictàmen en cassació com a últim recurs, decisió que Simon Bekaert va estimar que l’altra part prendrà quan conegui els detalls de la motivació de la sentència al llarg del dia. «Crec que hi ha grans possibilitats que la Fiscalia no recorri, però mai se sap», va dir.

Per a Valtònyc, els magistrats belgues «han demostrat que són independents» i que «respecten estàndards europeus del segle XXI», va declarar el músic, qui va afegir que «la societat belga pot estar contenta que s’hagi respectat el dret d’expressió, la llibertat d’expressar-se».

La sentència es coneix després que el Tribunal Constitucional belga dictaminés l’octubre que la llei d’injúries a la corona d’aquest país és inconstitucional, frenant així la possibilitat de lliurar-lo a Espanya per aquest motiu.

El tercer delicte pel qual el reclama l’Audiència Nacional espanyola per unes cançons que va publicar el 2012, i pels quals havia estat condemnat a tres anys i mig de presó, és per enaltiment del terrorisme, que també va quedar descartat perquè la Fiscalia de Gant està d’acord que «no pot haver-hi terrorisme en una cançó, que una condemna per insultar al rei és desproporcionada», va explicar Valtònyc a la premsa al final de la vista.

La Fiscalia, en canvi, si va reclamar el lliurament a Espanya pel tercer dels delictes pel qual se’l reclama, el d’amenaces, extrem que va rebutjar ahir la cort la qual cosa el lletrat Paul Bekaert, pare de Simon Bekaert i prestigiós lletrat en temes d’euroordres i extradicions, va qualificar com «un cas purament polític».

La justícia belga analitza l’euroordre de Valtònyc des de 2018, quan el cantant va fugir a Bèlgica per a no ingressar a la presó a Espanya. Aquest mateix any, un tribunal de primera instància de Gant va rebutjar el lliurament en considerar que les lletres de les cançons s’emmarquen dins de la llibertat d’expressió, però la Fiscalia va recórrer aquesta decisió davant el Tribunal d’Apel·lació.

El cas porta tres anys de recorregut judicial a Bèlgica, on el procés s’ha retardat per l’aturada de la pandèmia, perquè els jutges van preguntar al Tribunal Constitucional belga sobre el delicte d’injúries al rei i perquè va elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L’independentisme celebra la «victòria» del raper davant la justícia espanyola

JxCat, ERC, CUP, exconsellers a l’exili i entitats independentistes van celebrar ahir a través de les xarxes socials la «victòria» de Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtònyc.

El president de JxCat al Parlament, Albert Batet, defensa que «la llibertat guanya la repressió», que «la llibertat d’expressió venç la Monarquia» i que «Europa derrota l’estat espanyol». La portaveu i secretària general adjunta d’ERC, Marta Rovira, veu la decisió de la justícia belga com una «victòria de la justícia, dels drets i la llibertat d’expressió». I afegeix que es tracta d’una «derrota de la injustícia espanyola» que defineix com «aquells que només hi entenen de persecució obsessiva». La diputada cupaire Eulàlia Reguant dona «l’enhorabona» a Valtònyc i les gràcies «per no defallir». També assenyala que, malgrat tot, «la felicitat no és plena perquè no pot tornar a casa».

Altres companys de Valtònyc a l’exili es van sumar a les felicitaions. L’exconseller Toni Comín diu que el raper mallorquí i els seus advocats són els «herois del dia». «Gràcies Valtònyc per ser com ets i haver-ho donat tot per defensar la llibertat d’expressió! I gràcies Simon Bekaert i Paul Beckaert per haver fet una defensa tan compromesa i tan brillant des del primer dia», afirma. Per la seva banda, l’exconsellera Meritxell Serret, que va estar uns anys a l’exili i va tornar a Catalunya, també felicita la «bona feina» dels advocats i espera que el raper pugui celebrar la decisió de la justícia belga amb els seus.

Pel que fa a les entitats, l’ANC ho considera una «gran victòria judicial a l’exili» i una «nova derrota de l’estat espanyol a Europa» i afirma que «vulnerar sistemàticament els drets fonamentals no surt de franc». I ’Òmnium destaca que «un cop més les greus mancances democràtiques de l’estat espanyol queden en evidència a Europa». Així mateix, agraeixen al raper la «constància en la defensa de la llibertat d’expressió».