La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va avisar sobre la taula de diàleg que «donar crèdit a una impostura només perjudica, fa creure en un engany que no resol el conflicte i, per tant, allunya poder resoldre’l realment». «No puc parlar de taula de diàleg perquè no hi ha taula ni diàleg», va afegir en una entrevista a Ser Catalunya.

D’altra banda, Borràs considera «fals i il·lògic» que es pugui beneficiar personalment dels canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra. També va remarcar que els Mossos d’Esquadra van tancar el 2018 la investigació que afecta la presidència de Borràs a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segons Borràs, aquesta qüestió està traspassada a un altre cos policial. La presidenta del Parlament va defensar que la negociació és el «principi de la política» i que la negociació «real» hauria de ser el mecanisme de resolució d’un conflicte. Però va assenyalar que cal «reciprocitat» per les dues parts i que hi hagi una agenda amb continguts i un calendari amb mediació internacional. I, segons Borràs, ara no s’està en aquest escenari. Pel que fa a les acusacions de l’excomissari Villarejo relacionant el CNI amb els atemptats del 17-A, Borràs creu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha de donar «prioritat màxima» a interpel·lar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè hi hagi les «explicacions oportunes». I Borràs es va preguntar per què l’Estat espanyol no vol saber què va passar i decideix no investigar-ho. Per part del Parlament, la presidenta va recordar que ha demanat als serveis jurídics que preparin una denúncia perquè la fiscalia investigui els fets, com considera Borràs que hauria d’haver fet d’ofici.