Pablo Casado insisteix en la seva ofensiva contra el Govern central pel repartiment dels fons europeus, que algunes autonomies del PP, com la de Madrid, ja han portat als tribunals. El líder popular, que rep crítiques per part de l’executiu de Pedro Sánchez per «parlar malament d’Espanya» en la seva denúncia contínua d’«arbitrarietat» en el repartiment, assegura que la seva formació «no descarta cap via» en aquest moment, inclosa la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, «que és la que ha de vetllar per la bona gestió dels recursos públics», va dir el dirigent popular en una visita a Fitur.