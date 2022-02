Després de set anys d’inactivitat, el Consell de Governs Locals de Catalunya es va engegar ahir de nou amb el repte de «ser la veu del territori a la Generalitat i els ulls de la Generalitat al territori», com va dir la seva nova presidenta, Agnès Lladó. La constitució d’aquest organisme es va dur a terme en un acte en al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, que va comptar amb la presència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la pràctica totalitat del centenar d’alcaldes que ja formen part d’aquest organisme.

El Consell de Governs Locals de Catalunya, que es nodreix de fons públics però és autònom del govern català, és l’òrgan de representació de municipis i vegueries a les institucions de la Generalitat, i actua com a interlocutor del món local amb el Govern i el Parlament. Aquest va serprecisament l’objectiu que va marcar la seva nova presidenta, la republicana Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres.

En la primera línia de l’ens també figuren, com a vicepresidents, David Font (alcalde de Gironella), Ivan Sànchez (Berga) i Eduard Rivas (Esparraguera), entre d’altres, mentre que l’exbatlle solsoní David Rodríguez serà el secretari de Governs Locals i de relacions amb la Val d’Aran. A la comissió permanent del Consell hi seran Adriana Delgado (Sant Vicenç de Castellet) i Noemí Trucharte (Vilanova del Camí,), entre d’altres. El Consell està format per cent membres, entre ells set nats: l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; els presidents de les quatre diputacions catalanes, Núria Marín (Barcelona), Miquel Noguer (Girona), Noemí Llauradó (Tarragona) i Joan Talarn (Lleida), i els presidents de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Olga Arnau, i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Soler.

Els 93 integrants que resten es distribueixen de forma proporcional entre els diferents partits polítics en funció dels seus resultats en les passades eleccions locals; en aquest cas, hi ha 29 membres d’ERC, 27 del PSC, 20 de Junts, 11 dels comuns i sis de la CUP.

Lladó va celebrar ahir la reactivació de l’òrgan, que ha de servir per ajudar a resoldre les necessitats dels municipis «des del consens i diàleg», amb reptes com la falta de finançament, la cohesió territorial i els seus desequilibris, els desafiaments de Barcelona i la seva àrea metropolitana o la despoblació de la Catalunya interior. Conscient que serà un «mandat curt», doncs falta menys d’any i mig per a les properes eleccions locals, Lladó va explicar als periodistes que el seu principal objectiu serà «posar les bases» perquè els propers consells tinguin «totes les eines». Però també «posar les bases del nou municipalisme català del segle XXI» i que aquest consell sigui la «referència» per a tot l’àmbit local català.

Per a la santpedorenca Laura Vilagrà, l’acte d’ahir demostra la «fortalesa» del municipalisme català.