Fonts de Junts per Catalunya afirmen que hi ha converses amb l’exdiputat Eduard Pujol per restituir-lo després de ser destituït fulminantment el 26 d’octubre del 2020 per una rotunda acusació d’assetjament sexual que després es va capgirar amb la presumpta agredida enviada a judici per «pressionar, acoquinar i difamar» Pujol a través de les xarxes socials i després denunciar-lo per assetjament. Amb tot, fonts de l’entorn de Pujol expliquen que passats set mesos des de l’anunci de restitució no s’ha formalitzat cap proposta.