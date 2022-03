La falta d’aigua sanitària i higiènica dificulta la batalla contra la covid-19 a Àfrica, segons una recerca internacional en la qual participa la Universitat de Granada (UGR), que ha cridat l’atenció a les organitzacions i agències d’ajuda internacional perquè es faciliti l’accés a un líquid element net.

Segons va informar la UGR en una nota de premsa, l’Àfrica subsahariana té problemes amb l’aigua neta per a ús sanitari i higiènic. En aquesta regió del continent s’estima que un terç de la població no té un proveïment d’aigua segur i més del 70% no disposa d’un sanejament adequat i la situació empitjora en zones rurals.

La higiene de mans adequada, amb aigua i sabó, es considera una mesura preventiva, barata, efectiva i fàcil d’aplicar per reduir la transmissió de malalties infeccioses. En el context de la pandèmia de covid-19 ha estat àmpliament recomanada en l’àmbit global però, destaca l’estudi, «aquesta senzillesa d’implementació és només aparent perquè en certes zones del món la majoria de la població no té accés a serveis bàsics com són l’aigua potable, el sanejament i la higiene». És el cas de l’Àfrica subsahariana.

La falta d’accés a serveis adequats d’aigua, sanejament i higiene complica la lluita contra el coronavirus i també és un factor de risc en el desenvolupament de múltiples patologies, com diarrees o infeccions del tracte respiratori. «Augmentar la disponibilitat d’aigua en bones condicions pot ser efectiu en el context de la pandèmia de covid i ajudaria a reduir la mortalitat associada a altres malalties prevalents al continent africà», expliquen els investigadors, que han destacat la urgència de la qüestió, «perquè la resposta a emergències sanitàries, sovint, concentra tots els esforços en la mateixa crisi i destén altres malalties».

Per exemple, com en el brot d’Ebola del 2014, els casos de malària van augmentar 14 milions el 2020 respecte al 2019, i la tuberculosi va provocar 1,5 milions de morts al món el 2020 , quan es va declarar la covid, «el primer cop en més d’una dècada que hi ha un augment».

L’equip responsable de la recerca confia que la crisi de la pandèmia es transformi en una oportunitat perquè l’accés als serveis d’aigua, sanejament i higiene ocupi un lloc prioritari a l’agenda internacional.